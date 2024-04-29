Алексей Барабаш не общается с дочерью от четвертой жены: «Возможно, она меня возненавидит»

Алексей Барабаш в студии программы «Звезды сошлись» рассказал Лере Кудрявцевой и Тимуру Еремеему о том, что он можно сказать, не общается с единственной дочерью. Всего у певца трое детей — сыновья Арсений и Матвей, а также младшая дочка Варвара. С мамой девочки Анной Здор актер разошелся, она была его четвертой женой. Затем он женился в пятый раз, снова развелся и вернулся к третьей жене Юлии, которая родила от него сына Матвея.
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Алексей Барабаш признался, что не лезет в жизнь своей дочери, она растет в полной семье. Чтобы не путать ребенка, он старается реже напоминать о себе.
«Там сложилась прекрасная семья. Ну зачем я буду лезть и дергать бедного ребенка. Я сам так решил, чтобы не травмировать психику маленькой девочки. Я для нее не папа. Но меня это не ранит. Пускай лучше она будет расти в полноценной семье. Она знает, что я отец, но забывает, потому что есть очень счастливая семья. Я бы мог изымать ее на субботу и воскресенье, но мне хочется, чтобы она была счастлива. Я доживу до того времени, когда она сама захочет со мной познакомиться.
Я говорил с психологами, она просто не будет понимать, кто весомее, я — отец или ее отчим, который заменил ей папу. Я дождусь своего возраста. У нас уже итак никогда не будет полноценных отношений, как у отца и дочери. Возможно, она меня возненавидит. Я к любому исходу готов, я это приму», - говорит Алексей Барабаш.