Алексей Барабаш не общается с дочерью от четвертой жены: «Возможно, она меня возненавидит»

Алексей Барабаш в студии программы «Звезды сошлись» рассказал Лере Кудрявцевой и Тимуру Еремеему о том, что он можно сказать, не общается с единственной дочерью. Всего у певца трое детей — сыновья Арсений и Матвей, а также младшая дочка Варвара. С мамой девочки Анной Здор актер разошелся, она была его четвертой женой. Затем он женился в пятый раз, снова развелся и вернулся к третьей жене Юлии, которая родила от него сына Матвея.

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Алексей Барабаш признался, что не лезет в жизнь своей дочери, она растет в полной семье. Чтобы не путать ребенка, он старается реже напоминать о себе.