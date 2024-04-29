Наталья Фриске тратит на себя и дочку Луну 200 тысяч в месяц: «Ребенка одеваю, себя одеваю! Кручусь»

Наталья Фриске в студии программы Леры Кудрявцевой и Тимура Еремеева рассказала о том, что изначально не хотела воспитывать своего ребенка вместе с мужчиной. Она выбрала донора, родила от него и поставла ультиматум, он не лезеть в их семью. А потом дала слабину. Захотела посмотреть, что будет, если отец Луны все-таки появится в ее жизни. Но тут же столкнулась с тем, что ей стали манипулировать. Этот мужчина, по словам Натальи Фриске, хотел выехать за границу за ее счет. Певица эту историю тут же пресекла.
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«Мы договорились, что ребенок будет на мне. Я не хочу повтора истории (как у Жанны Фриске, - Прим. ред.). Я сначала дала ему шанс и возможность. Подумала, ну а вдруг. Сначала было все нормально, а потом он начал себя проявлять. Заявил мне: «А когда мы поедем в Майами?» Он сам барбер, развиваться дальше не хочет. Я найду ей (дочке Луне) отца, который будет уважать и любить ее маму, и ее саму. Я обеспечиваю семью сама, подустала, но нормально. Папа (дедушка Луны) нас иногда возит куда-то отдохнуть. А так, денег не беру. В месяц трачу 200 тысяч минимум. Ребенка одеваю, себя одеваю, не сплю правда, кручусь! Но все нормально», - говорит Наталья Фриске.
Отец Луны не участвует в ее воспитании. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»