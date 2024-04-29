Наталья Фриске тратит на себя и дочку Луну 200 тысяч в месяц: «Ребенка одеваю, себя одеваю! Кручусь»

Наталья Фриске в студии программы Леры Кудрявцевой и Тимура Еремеева рассказала о том, что изначально не хотела воспитывать своего ребенка вместе с мужчиной. Она выбрала донора, родила от него и поставла ультиматум, он не лезеть в их семью. А потом дала слабину. Захотела посмотреть, что будет, если отец Луны все-таки появится в ее жизни. Но тут же столкнулась с тем, что ей стали манипулировать. Этот мужчина, по словам Натальи Фриске, хотел выехать за границу за ее счет. Певица эту историю тут же пресекла.

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