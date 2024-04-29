На 95-м году жизни умерла пани Тереза из «Кабачка «13 стульев» Зоя Зелинская

Сообщение о смерти народной артистки России Зои Зелинской опубликовал Театр сатиры. Актриса ушла из жизни в возрасте 94 лет после 70 лет службы в театре, начавшейся в 1954 году. Зелинская участвовала во множестве спектаклей, включая «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы».

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Зелинская также активно снималась в кино. Одной из наиболее заметных ее работ стал фильм-спектакль «Кабачок «13 стульев», который выходил на экраны с 1966 по 1980 год. В фильмографии актрисы более трех десятков проектов. Дата и место прощания пока не объявлены, также остается неизвестной причина смерти. Поклонники опечалены известием о смерти всемилюбимой артистки театра и кино. В последнее время Зоя Зелинская мало общалась с посторонними, это понятно, возраст. Коллеги по Театру сатиры выражают свои искренние соболезнования близким покойной артистки. Зоя Зелинская всегда с особым трепетом ждала выхода на сцену, ее талант завораживал зрителя.

По материалам «СтарХит»