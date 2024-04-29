Алексей Барабаш вернулся к третьей жене после пятого брака: «Все вспыхнуло между нами, а сын не принял»

Алексей Барабаш в студии программы Леры Кудрявцевой и Тимура Еремеева «Звезды сошлись» признался, что теперь живет с третьей женой, от которой у него есть сын. Супруги были в разводе 7 лет, но после такого перерыва снова почувствовали влечение друг к другу. Алексей думал, что сын будет рад воссоединению родителей, но все вышла иначе. Мальчик, который всегда был рад увидеться с отцом, отчего не захотел, чтобы тот вернулся в семью. В нем говорила детская ревность, считает Алексей Барабаш.

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«Я вернулся к третьей жене и очень счастлив. Это такая романтическая история. Я их с сыном пригласил на свой концерт. Они пришли. Мы достаточно долго не виделись и все вспыхнуло между нами. Это единственная моя любимая жена, которая не была артисткой. Творческий человек — это всегда, когда сложно складываются отношения. У нас был перерыв семь лет. И хотя говорят, что в одну реку не входит дважды. Да это были уже другие реки совсем. Что я, что она. Этот период в семь лет, это время изменило нас сильно. Она мне дала полгода, я полгода ждал и ухаживал за ней. ЗАГС для меня это гарант спокойствия, я понимал, что обладаю женщиной, которую я люблю. Но все отношения я при этом воспринимал, как курортный роман. Мы сошлись, а сын меня не принял, конкуренция и ревность. Если мать что-то не разрешала, он создавал конфликтную ситуацию со мной. Вот такой манипулятор», - говорит Алексей Барабаш.

Но сейчас в семье певца уже все спокойно. Он не скрывает, что счастлив рядом с третьей женой.