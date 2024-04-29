Наталья Фриске о характере своей единственной дочери: «Мне кажется, что это Жанна! Душа Жанны»

Наталья Фриске вместе с дочкой Луной пришла в студию программы «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Тимур Еремеев. Певица познакомила гостей передачи со своей наследницей, признавшись, что малышка любит быть в центре внимания и всегда обращает внимание на камеру. Дочь, по словам Натальи Фриске, растет копией своей бабушки. При этом сестра ныне покойной Жанны Фриске чувствует, что Луна похожа и на свою тетю.

Как только Наталья Фриске включает дома песни Жанны, ее дочка Луна тут же бросает все свои дела и фокусирует все внимание на музыке. Ей очень нравятся те песни, которые пела когда-то Жанна Фриске.

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«Мне кажется, что это Жанна! Душа Жанны. А глаза и улыбка бабушкины», - говорит Наталья Фриске, описывая то, что она чувствует, когда находится рядом с дочкой Луной.

Напомним, что у экс-солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске есть сын Платон. Мальчик живет с отцом телеведущим Дмитрием Шепелевым и мачехой Екатериной Тулуповой.