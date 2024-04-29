Киркорова перестали пускать в замок Аллы по указке Галкина*: «Он поставил условие. Меня слишком много, дети не понимают...»

Филипп Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации» заявил, что его перестали пускать в замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь по указке Максима Галкина*. Поп-король отечественной сцены уверен, что именно юморист надавил на Примадонну, а та поддалась на уговоры.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Мне сказали, что он поставил условие. Меня слишком много в их доме, дети растут, дети не понимают (кем Филипп Киркоров приходился их звездной маме, - Прим. ред.). А они меня очень любили. И Гарри, и Лиза. Я всегда к ним приходил с подарками. Замечательные дети, чудные! И даже наши дети дружили. Ходили на праздники друг к другу. И в определенный момент, видимо, Максим посчитал, что меня слишком много в их семье», - говорит Филипп Киркоров.

И в какой-то момент Алла Пугачева перестала общаться с бывшим мужем. Хотя он даже назвал дочку Аллу-Викторию в честь своей экс-жены и ныне покойной мамы — двух самых дорогих ему женщин. На Примадонну Филипп Киркоров обиды не таит и думает, что она уехала в Израиль только из-за Максима Галкина.

Поп-певец припомнил, как в 2019 году в последний раз видел свою бывшую жену. Она приехала в столичный ресторан поздравить его с днем рождения. Подарила увлажнитель для воздуха, он до сих пор стоит дома у артиста. Этот подарок ему очень понравился. Тогда на вечере они повздорили. И Алла Борисовна перестала общаться с Филиппом Киркоровым.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.