Галкин* сфотографировал 75-летнюю Пугачеву на террасе с полотенцем на голове после душа

Шоумен Максим Галкин* порадовал поклонников редким фото Примадонны. На снимке Алла Пугачева позирует с полотенцем на голове. Похоже, что жена юмориста вышла на террасу после банных процедур.

Певица даже не успела высушить волосы, собрала влажные пряди, прикрыв их полотенцем в виде тюрбана. Так делают многие соотечественницы Примадонны. Алла Борисовна покрасовалась в махровом розовом халате с вышивкой на плечах.

Многие обратили внимание на то, как молодо и свежо выглядит артистки — на лице мизер морщин, кожа подтянутая и гладкая. Примадонна даже успела нанести утренний макияж — подчеркнула глаза стрелками, а скулы — персиковыми румянами, губы подкрасила помадой.

Своим подписчикам шоумен Максим Галкин пожелал доброго утра.

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