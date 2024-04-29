Галкин* сфотографировал 75-летнюю Пугачеву на террасе с полотенцем на голове после душа

Шоумен Максим Галкин* порадовал поклонников редким фото Примадонны. На снимке Алла Пугачева позирует с полотенцем на голове. Похоже, что жена юмориста вышла на террасу после банных процедур.
Певица даже не успела высушить волосы, собрала влажные пряди, прикрыв их полотенцем в виде тюрбана. Так делают многие соотечественницы Примадонны. Алла Борисовна покрасовалась в махровом розовом халате с вышивкой на плечах.
Многие обратили внимание на то, как молодо и свежо выглядит артистки — на лице мизер морщин, кожа подтянутая и гладкая. Примадонна даже успела нанести утренний макияж — подчеркнула глаза стрелками, а скулы — персиковыми румянами, губы подкрасила помадой.
Своим подписчикам шоумен Максим Галкин пожелал доброго утра.
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Алла Пугачева с полотенцем на голове отдыхает на террасе. Фото: соцсети героя публикации
Кстати, Алла Пугачева не раз критиковала шоумена Максима Галкина за то, что он фотографирует ее не с лучших ракурсов, а потом фанаты замечают признаки старения на ее лице. «Сфотографируй нормально, а потом пишут, опять что-то с лицом», - говорила как-то шоумену Алла Пугачева.
Сейчас Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным находится в Израиле вместе с 10-летними двойняшками Гарри и Лизой. Примадонна время от времени посещает местные концерты и ходит в рестораны, не скрываясь от поклонников.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.