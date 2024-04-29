Киркоров о полном разрыве отношений с Пугачевой в 2019 году: «Сделал пару звонков, а она не ответила»

Филипп Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации» вспомнил свою последнюю встречу с Аллой Пугачевой. Несмотря на развод, певец поддерживал дружеские отношения с бывшей женой и шоуменом Максимом Галкиным*. Часто бывал в их загородном доме в деревне Грязь и даже привозил подарки для двойняшек Гарри и Лизы. Однако в какой-то момент его отлучили от дома. И уже не пускали на порог. Все произошло после «Евровидения» в Израиле. Вернувшись в Москву Филипп Киркоров устроил вечеринку для друзей в одном из ресторанов, пригласил и бывшую жену Аллу Пугачеву. Она пришла на вечер одна и подарила имениннику увлажнитель для воздуха.

«На этом вечере что-то пошло не так, то ли она запланировала это.... Произошел конфликт с Аллой. На этом вечер закончился. Она ушла и больше мы не общались. Ушла со связи совсем! Пять лет назад. Я сделал пару звонков, а она не ответила», - говорит Филипп Киркоров, подмечая, что между ним с бывшей женой на празднике произошла ссора.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.