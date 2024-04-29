Киркоров об измене Аллы с Галкиным*: «Демонстративно сообщила, что они с 2001 года живут вместе. А я рогоносец»

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров дал понять в эфире программы «Новые русские сенсации», что он верил словам бывшей жены Аллы Пугачевой, когда та убеждала его в том, что их с шоуменом Максимом Галкиным* связывает только дружба. Хотя в окружении артиста не раз намекали ему на то, что Примадонна слишком сблизилась с молодым юмористом. Они вместе ходили в театр, на светские рауты и мероприятия. На все это Филипп Бедросович закрывал глаза, веря словам любящей жены.

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«Демонстративно заявила, что они с 2001 года живут вместе. А я рогоносец уже 4 года. Это, конечно, было неприятно. Я философски отнесся к этому, это было ее решение. И как бы она не отнекивалась, я понимаю, что она счастлива с этим человеком. Бай Бог ей здоровья», - говорит Филипп Киркоров о признаниях бывшей жены.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.