Киркоров назвал причину краха их с Пугачевой брака: «Я ездил, деньги зарабатывал все время! А ей нужно было внимание»

Филипп Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации» рассказал о том, почему их брак с Аллой Пугачевой потерпел крах. Поп-король отечественной сцены подметил, что видит в этом и свою вину. В какой-то момент они оба поняли, что их отношения уже никогда не будут прежними. Тогда на горизонте маячил шоумен Максим Галкин*. Он, как выразился певец, всегда крутился рядом с его женой. Но сама Филипп Бедросович будто бы не замечал, что Алла Пугачева стала слишком много времени проводить рядом с молодым юмористом. Хотя друзья обращали внимание Киркорова на это. Но он не верил.

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«Я ездил, деньги зарабатывал все время! А ей нужно было внимание. Оставалась дома одна. Вот и произошла эта взаимозаменяемость (на Максима Галкина*)», - говорит Филипп Киркоров.

Сейчас Алла Пугачева вместе с нынешним мужем шоуменом Максимом Галкиным* находится в Израиле. С собой за границу она увезли 10-летних двойняшек Гарри и Лизу. Примадонна заявляет, что не собирается возвращаться.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.