Матрешкой на шоу «Маска» оказалась Анастасия Стоцкая: «Вопросы Регины меня вводили в ступор»

Во втором полуфинале популярного телешоу «Маска» на канале НТВ был раскрыт очередной участник. Под маской Матрешки скрывалась известная певица Анастасия Стоцкая.
Анастасия Стоцкая - талантливая исполнительница и актриса, которая уже давно завоевала любовь зрителей своими яркими выступлениями и уникальным голосом. Ее участие в шоу «Маска» было ожидаемым, так как Анастасия известна своим мастерством перевоплощения и умением удивлять публику.
Анастасия Стоцкая - Матрешка на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Кстати, члены жюри предполагали также, что под маской Матрешки могли скрываться Дарья Блохина или Надежда Ангарская. Впрочем, и версия Анастасии Стоцкой тоже звучала.
После разоблачения певица призналась, что не предполагала дойти до полуфинала пятого сезона. Больше всего неприятностей Стоцкой доставляли вопросы члена жюри Регины Тодоренко.
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«Я, конечно, в шоке. Я вообще не рассчитывала, что далеко доберусь. Потому что это развлекательное шоу, оно предполагает юмор. Даже такой стенд-ап. Несмотря на то, что я много играю комедийных персонажей, я не умею импровизировать, отвечать на вопросы Регины, которые меня периодически в ступор вводили. Это было прекрасно! Хочу поблагодарить тех, кто делает проект. Вы фантастические люди!» - сказала Анастасия Стоцкая.