Матрешкой на шоу «Маска» оказалась Анастасия Стоцкая: «Вопросы Регины меня вводили в ступор»

Кстати, члены жюри предполагали также, что под маской Матрешки могли скрываться Дарья Блохина или Надежда Ангарская. Впрочем, и версия Анастасии Стоцкой тоже звучала.

После разоблачения певица призналась, что не предполагала дойти до полуфинала пятого сезона. Больше всего неприятностей Стоцкой доставляли вопросы члена жюри Регины Тодоренко.

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