Брутян отпраздновала годик сыну в компании детей Прилучного от Муцениеце

В семье актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян в это воскресенье состоялось радостное событие – праздник по случаю дня рождения их сына. Микаэлю исполнился год.

По этому поводу Зепюр поделилась трогательным постом в своем микроблоге. Она призналась, что сын стал настоящим чудом в их жизни.

Зепюр выразила благодарность судьбе за то, что их семья была выбрана Микаэлем. Она подчеркнула, что ребенок обладает горячим сердцем и страстью к жизни. В честь первого дня рождения малыша, Зепюр назвала его самым маленьким и сладким мальчиком, а также большим счастьем для всей семьи.

«С твоим первым днем рождения, наш самый маленький и самый сладкий мальчик ! Ты наше большое счастье», - написала Зепюр Брутян.

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На празднование первого дня рождения Микаэля были приглашены дети Павла Прилучного от брака с актрисой Агатой Муцениеце. Тимофей и Мия поздравили младшего брата с прекрасным событием.