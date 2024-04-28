Прохор Шаляпин сообщил о помолвке «Она сказала: «Да!»

Российский певец и шоумен, 40-летний Прохор Шаляпин вновь готовится к свадьбе. Артист сделал предложение своей новой возлюбленной, но не стал раскрывать ее имя.

Вместо этого Прохор Шаляпин опубликовал в своем микроблоге фотографию женской руки с кольцом на безымянном пальце. Избранница певца ответила согласием.

«Она сказала: «Да!» - подписал кадр Прохор Шаляпин.

Правда, пост просуществовал всего час. Шаляпин его удалил. Передумал жениться?