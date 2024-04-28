Прохор Шаляпин сообщил о помолвке «Она сказала: «Да!»

Прохор Шаляпин. Фото: соцсети Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин поделился в микроблоге снимком, которым доказал, что готов жениться.

Российский певец и шоумен, 40-летний Прохор Шаляпин вновь готовится к свадьбе. Артист сделал предложение своей новой возлюбленной, но не стал раскрывать ее имя.

 Вместо этого Прохор Шаляпин опубликовал в своем микроблоге фотографию женской руки с кольцом на безымянном пальце. Избранница певца ответила согласием.

«Она сказала: «Да!» - подписал кадр Прохор Шаляпин.

Правда, пост просуществовал всего час. Шаляпин его удалил. Передумал жениться?

Прохор Шаляпин сообщил, что сделал предложение избраннице. Фото: соцсети Прохора Шаляпина

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Прохор Шаляпин получил известность благодаря участию в различных музыкальных проектах. В 2013 году он женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая была старше его на 28 лет.

Через какое-то время после развода с ней Шаляпин вновь вступил в брак. На этот раз его избранницей стала Татьяна Клаудиа Дэвис, канадская миллионерша,  которая была на девять лет старше Прохора. Но вскоре после свадьбы Прохор Шаляпин овдовел. Татьяна скончалась от последствий Ковида.

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