Евгений Миронов рассказал, как наказывает сына: «Вот у меня есть телефон, а у него нет»

Известный артист и художественный руководитель театра Наций Евгений Миронов не так давно вывел в свет сына Петю. Он появился с ним на красной дорожке открытия Московского кинофестиваля. Звездный отец и его наследник произвели фурор. И успели дать короткое интервью.

Журналистов интересовало, строгий ли отец Евгений Миронов.

«Папа добрый очень», - ответил на расспросы Петя Миронов.

На что Евгений Миронов тут же напомнил сыну, что за плохое поведение он все-таки наказывается.

«Я могу санкции применить. Вот у меня есть телефон, а у него нет. Разумеется, у Пети есть телефон, но сейчас он не может им пользоваться», - раскрыл Евгений Миронов секрет воспитания наследника.

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Стоит добавить, что сын Евгения Миронова Петр учится в престижной московской школе, где акцент делается на музыкальном и драматическом образовании.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»