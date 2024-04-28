Ольга Зарубина о Максиме Галкине*: «Конечно, он хотел бы вернуться обратно»

Ольга Зарубина, известная певица и актриса, поделилась своими мыслями о звездной болезни и ее последствиях. Она подчеркнула, что тщеславие может быть полезным качеством, но только если оно находится в разумных пределах. Когда же тщеславие становится патологией, это может привести к серьезным проблемам.

Ольга Зарубина также отметила, что многие знаменитости, которые были популярны в России, столкнулись с трудностями после переезда за границу, поскольку там они оказались никому не известны.

Зарубина считает, что звезды от этого очень страдают. У себя дома они привыкли к популярности, а теперь же вынуждены чувствовать себя обычными людьми, на которых никто не обращает внимания.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Я думаю, что именно с этим связано такое желание Галкина* снять с себя статус иноагента. Конечно, он хотел бы вернулся обратно», - выразила уверенность Ольга Зарубина.

По материалам MK.RU

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента