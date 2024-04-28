Родные погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова хотят, чтобы артист отсидел в колонии полный срок

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, выступают против условно-досрочного освобождения (УДО) артиста. Они считают, что актер должен отбыть весь семилетний срок наказания, который истекает в середине 2028 года.

Семья Захарова не простила Ефремова и не планирует поддерживать его ходатайство об УДО. Одной из причин этого является отсутствие личных извинений со стороны актера и его адвоката. До настоящего момента извинения семье передавались только через друзей Ефремова.

Сам Ефремов планирует написать письмо с извинениями и передать его семье через адвоката. Однако, несмотря на это, родственники Захарова продолжают настаивать на том, что актер должен полностью отбыть назначенный ему срок наказания.

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Напомним, ранее Михаил Ефремов подавал заявление об условно-досрочном освобождении, но суд отказал ему. В следующий раз Ефремов может обращаться с просьбой выйти на свободу по УДО осенью этого года.

По материалам телеграм-канала Mash