Астролог Дебби Фрэнк о сыне Кейт Миддлтон Луи: «Единственный, кто может заставить ее потерять самообладание»

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон известна своим спокойствием и умением сохранять хладнокровие в любой ситуации.
Но есть один член семьи, который знает, как надавить на нее. Это младший сын Кейт Миддлтон, принц Луи. Именно он является самым трудным ребенком Кейт Миддлтон.
Дебби Фрэнк, известный астролог и близкая подруга Дианы, принцессы Уэльской, рассказала, что маленький Луи - единственный человек, который может заставить свою мать «потерять самообладание».
«Он единственный человек, который может заставить ее потерять самообладание! Кейт очень дисциплинирована, и взять с собой ее маленького тигренка - это вызов для нее», - отметила астролог.
Принц Луи. Фото: официальный аккаунт Британской королевской семьи в соцсети
Дебби Фрэнк изучила карту рождения юного принца, которому на днях исполнилось шесть лет, и отметила, что он невероятно дерзкий парень, который не любит подчиняться устоявшимся нормам.
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«Несомненно, решительный Марс Луи в Козероге вызывает нервозность у Солнца Кейт в том же знаке», - цитирует астролога издание hellomagazine.com.