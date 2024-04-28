Астролог Дебби Фрэнк о сыне Кейт Миддлтон Луи: «Единственный, кто может заставить ее потерять самообладание»

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон известна своим спокойствием и умением сохранять хладнокровие в любой ситуации.

Но есть один член семьи, который знает, как надавить на нее. Это младший сын Кейт Миддлтон, принц Луи. Именно он является самым трудным ребенком Кейт Миддлтон.

Дебби Фрэнк, известный астролог и близкая подруга Дианы, принцессы Уэльской, рассказала, что маленький Луи - единственный человек, который может заставить свою мать «потерять самообладание».