Яна Поплавская: «Где сейчас дочь Алсу? Нигде»

Российская актриса Яна Поплавская высказала свое мнение относительно извинений певицы Алсу после истории с победой ее дочери Микеллы в шестом сезоне «Голос. Дети», который состоялся в 2019-м году.

Яна Поплавская напомнила, что произошедшее стало несправедливостью по отношению к другим участникам шоу. Поплавская отметила, что такие ситуации могут негативно сказаться на карьере других талантливых детей, которые могли бы выиграть конкурс честно. При этом Яна Поплавская поддержала Алсу в ее решении принести извинения публично.

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«Семья отобрала дорогу у другого ребенка. Где сейчас дочь Алсу? Нигде. Зато под крылом богатых и влиятельных родителей. И талантливый ребенок, который не победил тогда, тоже не получил свой шанс», - прокомментировала Яна Поплавская в своем телеграм-канале.

Напомним, певица Алсу спустя пять лет принесла извинения поклонникам из-за некрасивой истории, связанной с победой ее дочери Микеллы Абрамовой в вокальном шоу Первого канала. Алсу призналась, что ей до сих пор больно вспоминать о том, что происходило тогда с ее семьей.