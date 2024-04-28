Волочкова отказалась сообщать, с кем летит на Мальдивы в этот раз: «Для вас всех это будет сенсацией»

Анастасия Волочкова, известная российская балерина, готовится к путешествию на Мальдивы. Она не раскрывает подробностей предстоящей поездки, обещая поделиться информацией уже с самих островов. Анастасия Волочкова дала понять, что отправляется на отдых не одна. Но имя сопровождающего ее раскрывать отказалась.

«Не скажу, с кем лечу. Пусть для вас всех это будет сенсацией», - заявила Анастасия Волочкова.

Волочкова подчеркивает, что она не собирается менять свои принципы и убеждения ради соответствия ожиданиям окружающих. Она акцентирует внимание на том, что главное для нее — это энергия, которую она хочет передать своим поклонникам. Балерина также упоминает, что несмотря на множество негативных отзывов и слухов вокруг ее персоны, она остается позитивным человеком, которого невозможно выбить из колеи.

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По материалам MK.RU