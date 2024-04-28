Юлия Ефременкова из «Дома-2» купила четвертую квартиру в Краснодаре

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова купила четвертую квартиру в Краснодаре. Теперь у нее равное количество жилья в Москве и в родных местах.

Ефременкова уточнила, что три однокомнатные квартиры были хороши, но ей с малышами в них было бы тесновато.

«Теперь все поровну - 4 в Москве и 4 в Краснодаре», - уточнила Юлия Ефременкова в микроблоге.

Таким образом, Юлия Ефременкова теперь владеет восемью квартирами в двух городах. Она попросила подписчиков поздравить ее с этим прекрасным обстоятельством. Ранее, кстати, Ефременкова призывала поклонников следовать ее примеру и вкладывать деньги в недвижимость, уверяя, что это невероятно выгодно.

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Напомним, Юлия Ефременкова одна растит двух полуторагодовалых сыновей-близнецов. Отец мальчиков Мондезир после разрыва с Юлией потерял интерес к своим детям.