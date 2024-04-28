Филипп Киркоров: «Что хотелось бы на день рождения? Здоровья!»

На днях российский певец Филипп Киркоров поделился своими мыслями о том, что он хотел бы получить в подарок на свой день рождения. По его словам, самым главным и важным подарком для него является здоровье.

Он признался, что каждое утро, просыпаясь, благодарит Бога за то, что чувствует себя хорошо, что ничего не болит, и что он может продолжать заниматься своим любимым делом – музыкой. Киркоров подчеркнул, что здоровье – это самый ценный подарок, который можно получить, и что оно гораздо важнее любых материальных благ.

«Что хотелось бы на день рождения? Здоровья! Просыпаешься и думаешь: «Ой, слава Богу, проснулся. Солнышко светит, ничего не болит, коленки не скрипят, поясница не отваливается», - поделился Филипп Киркоров.

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Напомним, Филиппу Киркорову 30 апреля исполнится 57 лет.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»