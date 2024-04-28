Предполагаемая суррогатная мама детей Аллы Пугачевой Елена Ширинина: «Я была глупой, наивной и доверчивой»

Жительница Казани Елена Ширинина рассказала, почему именно ее стали считать суррогатной мамой детей-близнецов Аллы Пугачевой и Максима Галкина* Гарри и Лизы.

Елена во всем винит собственную неосторожность и наивность. В 2009-м году женщина, действительно, выносила двойню. И именно об этом сообщила в эфире того самого ток-шоу, после которого ее и стали называть суррогатной матерью Гарри и Лизы. Елена Ширинина рассказала, что ей позвонили с ТВ, умоляли выступить в эфире, так как сорвался некий спикер. Она согласилась, даже не подозревая о том, что этот шаг перевернет всю ее жизнь.

Елена Ширинина вспомнила, как села перед камерой, даже не зная, о чем будет беседа. Ее неожиданно включили в эфир, где она десять минут рассказывала о сути суррогатного материнства.

«Честно, я была глупой, наивной и доверчивой. Я и сейчас такая же: мне 40, я дура глупая. Доверяю людям, пытаюсь помочь. И тогда решила выручить», - поделилась Елена Ширинина.

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После выхода передачи ей стали поступать сообщения о том, что она является суррогатной матерью детей Аллы Пугачевой. От пережитого стресса Лену Ширинину до сих пор периодически трясет. Ширинина тогда хотела судиться с телеканалом и ведущим ток-шоу. Но никто ее не поддержал. Елена считает, что тот эфир одиннадцатилетней давности сломал ей жизнь.

По материалам kp.ru

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