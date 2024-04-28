Филипп Киркоров отказался отмечать свое 57-летие: «Повода особо для веселья нет»

Известному российскому певцу Филиппу Киркорову 30 апреля исполнится 57 лет.

Но Филипп Бедросович принял решение отказаться от празднования своего дня рождения в этом году. Артист объяснил это двумя важными событиями, которые произошли в его жизни в этот период.

Во-первых, 30 апреля исполняется 30 лет со дня смерти его матери Виктории Марковны. Это очень важное и трагическое событие для певца, которое он всегда помнит и отмечает.

Во-вторых, 30 апреля также отмечается 40 дней после трагедии, которая произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл». Эти два события делают для Киркорова невозможным проведение праздника в этом году. Певец считает, что сейчас не самое подходящее время для веселья и празднований. Вместо этого он предпочитает провести этот день в тихом семейном кругу, вспоминая о своих близких и переживая эти трудные моменты вместе с ними.

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«У меня как раз в этом году годовщина: 30 лет не стало мамы, 40 дней трагедии в «Крокусе»… Это попадает именно на 30 апреля. Поэтому повода особо для веселья нет»,- поделился Филипп Киркоров.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»