На шоу «Голос» победил подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов

На Первом канале завершился двенадцатый сезон популярного проекта - шоу «Голос». Победу в нем одержал подопечный певицы Полины Гагариной Богдан Шувалов.

Исполнитель получил 35, 4 процента зрительских голосов. Второе место занял Георгий Русских (33,1%) из команды Владимира Преснякова, третье – Алексей Сулима (31,5%), наставницей которого была Юлия Зиверт.

Богдан Шувалов накануне финала обратился к своим подписчикам в микроблоге, давая понять, что прошел очень сложный путь. Молодой человек поблагодарил свою наставницу Полину Гагарину за все, что она для него сделала.

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«После стольких отказов и неудач, я в финале главного вокального шоу страны. Я не верю! А все это благодаря моему потрясающему наставнику Полине Гагариной и вашей невероятной поддержке и вере в меня», - написал Богдан Шувалов в микроблоге.

Подписчики Богдана поздравили его с победой и выразили уверенность в том, что он станет известным на всю страну певцом.