Ольга Бузова со сцены обратилась к будущей свекрови: «Вы лучшая мама»

Поющая телеведущая Ольга Бузова, накануне, 26 апреля, стала ведущей церемонии закрытия хоккейного сезона. Мероприятие прошло в Минске.

Во время церемонии Ольга Бузова удивила аудиторию, вдруг заговорив о своей будущей свекрови. Ольга Бузова поздравила некую даму с днем рождения и поблагодарила ее за хорошее воспитание, которое та дала своему сыну.

«Хочу сказать, что вы лучшая мама! Спасибо, что так круто воспитали моего мужа. Ваши блинчики, ваша еда — самая вкусная, которую я когда-либо пробовала в своей жизни», - бодро сказала со сцены Ольга Бузова.

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Напомним, телеведущей Ольге Бузовой в январе этого года исполнилось 38 лет. За спиной у теледивы один неудачный брак с экс-футболистом Дмитрием Тарасовым и несколько романов. Судя по всему, сейчас сердце Ольги Бузовой несвободно.