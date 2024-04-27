Дмитрий Тарасов об операции у сына от Анастасии Костенко: «Сдали анализы, сделали ЭКГ»

В скором времени двухлетнему сыну экс-футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги, модели и победительницы конкурса красоты «Мисс Россия — 2014» Анастасии Костенко, предстоит перенести операцию. Об этом сообщил Дмитрий Тарасов в своем микроблоге.

По словам Тарасова, врачи выявили у его сына Алексея проблему со здоровьем, и уже в ближайшее время ему предстоит пройти через оперативное вмешательство.

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«Сдали анализы, сделали ЭКГ. Через неделю нас ждет мини-операция», — поделился Дмитрий Тарасов в микроблоге.

Напомним, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу в 2018 году. За без малого шесть лет брака у них родились две дочери и два сына. У футболиста также есть старшая дочь от первого брака.