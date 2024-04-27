Кристина Бухынбалтэ из «Дома-2» помолилась Матроне: «За себя, за свою семью, за родителей»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Бухынбалтэ поделилась неожиданной информацией с подписчиками микроблога.
Кристина рассказала, что посетила Свято-Покровский женский монастырь на Таганке и поклонилась мощам святой Матроны.
«Сегодня молилась Матронушке за всех своих близких. За себя, за свою семью, за родителей. Сходила и приклонилась к мощам Матронушки и к ее иконе», - рассказала Кристина Бухынбалтэ.
В качестве доказательства этого события Кристина Бухынбалтэ разместила в Сети снимок, на котором запечатлена на фоне монастыря.
Кристина Бухынбалтэ у монастыря. Фото: соцсети Кристины Бухынбалтэ
Кристина Бухынбалтэ добавила, что не смогла сдержать нахлынувших при этом на нее эмоций и расплакалась.