Кристина Бухынбалтэ из «Дома-2» помолилась Матроне: «За себя, за свою семью, за родителей»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Бухынбалтэ поделилась неожиданной информацией с подписчиками микроблога.

Кристина рассказала, что посетила Свято-Покровский женский монастырь на Таганке и поклонилась мощам святой Матроны.

«Сегодня молилась Матронушке за всех своих близких. За себя, за свою семью, за родителей. Сходила и приклонилась к мощам Матронушки и к ее иконе», - рассказала Кристина Бухынбалтэ.

В качестве доказательства этого события Кристина Бухынбалтэ разместила в Сети снимок, на котором запечатлена на фоне монастыря.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».