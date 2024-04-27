Маму Иды Галич госпитализировали с травмой головы

Маму Иды Галич экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Как сообщается, 61-летняя Зарина Галич была доставлена в больницу из отеля. Медикам пришлось использовать носилки.

Вся произошло на глазах у Иды Галич. Знаменитость вместе со своей родительницей отдыхала в СПА-зоне одного из отелей в центре Москвы. В какой-то момент Зарина Галич упала и ударилась головой об пол.

Увидев это, сотрудники отеля тут же вызвали машину скорой помощи. Медики приняли решение доставить пожилую даму в стационар, в Боткинскую больницу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Там рану Зарины Галич обработали, голову перевязали. Женщину тут же отпустили домой. Ида Галич, как уточняется, все это время неразлучно была с мамой.

По материалам телеграм-канала Mash