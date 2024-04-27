Бывший муж Бородиной Омаров вновь готовится стать отцом

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в свойственной ему манере намекнул на беременность своей невесты Леры.

Он разместил в микроблоге снимок будущей жены, на котором она запечатлена поддерживающей округлившийся животик. Курбан Омаров сделал довольно ироничную подпись к фотографии, давая понять, что они с Лерой выполняют запрос государства на повышение рождаемости.

При этом, он прямо не сообщил о беременности Леры.