Бывший муж Бородиной Омаров вновь готовится стать отцом

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в свойственной ему манере намекнул на беременность своей невесты Леры.
Он разместил в микроблоге снимок будущей жены, на котором она запечатлена поддерживающей округлившийся животик. Курбан Омаров сделал довольно ироничную подпись к фотографии, давая понять, что они с Лерой выполняют запрос государства на повышение рождаемости.
При этом, он прямо не сообщил о беременности Леры.
Будущая жена Курбана Омарова Лера. Фото: соцсети Курбана Омарова
Судя по всему, Курбан Омаров и Лера готовятся стать родителями. Вероятно, по этой причине пара решила отправиться в ЗАГС. Напомним, Курбан Омаров сделал Лере предложение минувшей зимой. Так что, все события укладываются в логическую цепочку.
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Будущий малыш для Леры станет первенцем, а для Курбана Омарова третьим по счету ребенком. У него есть сын и дочка от предыдущих отношений и брака с Ксенией Бородиной.