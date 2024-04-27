Наталья Фриске о своей дочери: «Безумно скучаю по Луняше»

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, проводит много времени со своей дочерью Луной.
В микроблоге Наталья Фриске поделилась своими чувствами, сказав, что каждый день скучает по дочери, когда та находится в детском саду. Наталья с нетерпением ждет вечера, чтобы провести время с Луной.
«Я каждый день безумно скучаю по Луняше, пока она в саду. Жду вечера всегда с нетерпением», - написала Наталья Фриске.
Это признание Наталья Фриске сопроводила снимком Луны. Девочка, вероятно, запечатлена перед походом в детский сад. Луна облачена в стильную курточку и модную пудровую шапочку бини.
Дочь Натальи Фриске. Фото: соцсети Натальи Фриске
Напомним, Наталья Фриске родила дочку Луну в апреле 2022 года. Малышке недавно исполнилось два годика.