Наталья Фриске о своей дочери: «Безумно скучаю по Луняше»

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети Натальи Фриске

Наталья Фриске поделилась снимком подросшей Луны и сделала признание о ней.

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, проводит много времени со своей дочерью Луной.

В микроблоге Наталья Фриске поделилась своими чувствами, сказав, что каждый день скучает по дочери, когда та находится в детском саду. Наталья с нетерпением ждет вечера, чтобы провести время с Луной.

«Я каждый день безумно скучаю по Луняше, пока она в саду. Жду вечера всегда с нетерпением», - написала Наталья Фриске.

Это признание Наталья Фриске сопроводила снимком Луны. Девочка, вероятно, запечатлена перед походом в детский сад. Луна облачена в стильную курточку и модную пудровую шапочку бини.

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Дочь Натальи Фриске. Фото: соцсети Натальи Фриске

Напомним, Наталья Фриске родила дочку Луну в апреле 2022 года. Малышке недавно исполнилось два годика.

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