Никита Пресняков объявил о концерте в Сан-Франциско: «Будет такой разрыв»

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, известный российский музыкант и исполнитель, объявил о своем предстоящем концерте в США. Мероприятие состоится 23 мая и пройдет недалеко от города Сан-Франциско.
Никита Пресняков выразил свою радость по поводу состава группы, с которой будет выступать, и сообщил, что они уже активно готовятся и репетируют. Он пригласил всех желающих посетить концерт, обещая незабываемые впечатления и эмоции.
«Будем всех очень ждать. Будет такой разрыв после того, что мы устроили...» - пообещал Никита Пресняков в микроблоге.
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Напомним, внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков полтора года назад эмигрировал в США, где сейчас пытается покорить публику своим музыкальным творчеством.