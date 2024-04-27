Никита Пресняков объявил о концерте в Сан-Франциско: «Будет такой разрыв»

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, известный российский музыкант и исполнитель, объявил о своем предстоящем концерте в США. Мероприятие состоится 23 мая и пройдет недалеко от города Сан-Франциско.

Никита Пресняков выразил свою радость по поводу состава группы, с которой будет выступать, и сообщил, что они уже активно готовятся и репетируют. Он пригласил всех желающих посетить концерт, обещая незабываемые впечатления и эмоции.