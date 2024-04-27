Амаяк Акопян вспомнил о гастролях в США: «Американцы вставали и аплодировали стоя»

67-летний Амаяк Акопян, известный артист и мастер иллюзий, поделился своими воспоминаниями о том, как наши артисты, музыканты, циркачи и танцевальные коллективы были тепло приняты в Америке во времена Советского Союза.

Амаяк Акопян подчеркнул, что американцы выражали свое восхищение профессионализмом артистов, вставая и аплодируя. Амаяк Акопян лично выступал в более чем 70 странах мира и знает, насколько высоко ценились наши таланты не только в США, но и в Европе.

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«Вы не представляете, с каким восторгом там нас принимали: американцы вставали и аплодировали стоя», - поделился воспоминаниями Амаяк Акопян.

По материалам MK.RU