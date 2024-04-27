Детей и вдову Градского попросили убрать его «Мерседесы» и «Линкольн» с парковки «Градский Холл»

Семья покойного музыканта Александра Градского обязана убрать с парковки у театра «Градский Холл» его автомобили — два «Мерседеса» и «Линкольн».

С момента кончины Александра Градского прошло уже почти два с половиной года, но его близкие до сих пор не сумели позаботиться о том, чтобы машины были убраны с парковки и хранились в другом месте.

Руководство театра «Градский Холл» не сумело убедить семью покойного музыканта сделать это в добровольном порядке и обратилось в Тверской суд Москвы.

В суде исковое требование театра было поддержано. Как сообщается на сайте суда, заседание по иску руководства «Градский Холл» к семье Александра Градского проходило в закрытом режиме.

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