На ММКФ победил мексиканский фильм «Стыд»

Завершилась работа престижного кинофорума — 46-го по счету Московского международного кинофестиваля. Победителем фестиваля стал фильм мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо.

Именно он увезет с собой главный приз ММКФ — «Золотой Святой Георгий». Интересно, что фильм — это уникальный проект, который был создан начинающими кинодеятелями, студентами и преподавателями одной из мексиканских киношкол.

Президент жюри ММКФ, исландский классик Фридрик Тор Фридрикссон высоко оценил усилия своих коллег, отдав им свой голос.

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Награду фестиваля за лучшую мужскую роль получил Хуан Рамон Лопес, молодой актер, сыгравший в картине «Стыд». Лучшей актрисой признала Марайке Байкирх из Германии. Награда ей досталась за главную роль в немецкой картине «Шлимазл».

Приз за лучшую режиссуру был присужден Нахид Азизи Седиг, женщине-режиссеру из Ирана, за ее фильм «Дыхание холода». В основе сюжета картины история о двойном убийстве, в котором взрослый сын, неспособный справиться с желанием отомстить за смерть своей матери, повторяет путь своего отца.

По материалам MK.RU