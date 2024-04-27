Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем в день рождения дочери: «Счастье!»

Полина Гагарина с дочкой Мией. Фото: соцсети Полины Гагариной

Полина Гагарина появилась на публике вместе с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым.

Певице Полине Гагариной удалось наладить отношения с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Судя по всему, экс-супруги стали друзьями и поддерживают общения ради общей дочери Мии.

Накануне, 26 апреля, наследнице пары исполнилось семь лет. Полина Гагарина закатила шумную вечеринку в честь дня рождения Мии. В микроблоге Полина Гагарина разместила видео с праздника. 

Судя по кадрам, Мия была счастлива, что рядом с ней в день рождения находятся и мама, и папа. При этом Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков выглядят так, словно они пара.

Дочь Полины Гагариной в день рождения. Фото: соцсети Полины Гагариной

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков оделись в наряды одинаковых оттенков. На Полине было бежевое платье, на Дмитрии - такого же цвета костюм. Выглядели оба счастливыми и радостными.

«Праздник удался! Счастье! Спасибо ребятам за такой чудесный день», - поделилась эмоциями Полина Гагарина в микроблоге.

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Полина Гагарина с бывшим мужем и дочкой. Фото: соцсети Полины Гагариной

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