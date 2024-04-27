Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем в день рождения дочери: «Счастье!»

Певице Полине Гагариной удалось наладить отношения с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Судя по всему, экс-супруги стали друзьями и поддерживают общения ради общей дочери Мии.

Накануне, 26 апреля, наследнице пары исполнилось семь лет. Полина Гагарина закатила шумную вечеринку в честь дня рождения Мии. В микроблоге Полина Гагарина разместила видео с праздника.

Судя по кадрам, Мия была счастлива, что рядом с ней в день рождения находятся и мама, и папа. При этом Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков выглядят так, словно они пара.