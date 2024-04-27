Невестка Маргариты Тереховой Татьяна Найник рассказала о ее состоянии: «Улучшений ждать не приходится»

Состояние актрисы Маргариты Тереховой, известной по фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Зеркало», остается стабильным, но улучшений ожидать не приходится. Об этом сообщила невестка артистки, экс-солистка группы «ВИА ГРа» Татьяна Найник.
По словам Найник, врачи наблюдают за состоянием Тереховой, но оно остается неизменно плохим. Болезнь Альцгеймера прогрессирует, но актриса находится под постоянным присмотром сиделок и родных.
Татьяна Найник с сыном Маргариты Тереховой Александром. Фото: Global Look Press
«Нельзя сказать, что все хорошо. Главное, более-менее стабильно. Улучшений ждать не приходится — заболевание такое. Но мы на связи», - рассказала Татьяна Найник.
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Кстати, с сыном Тереховой Александром Найник уже два года не вместе. Александр два года назад уехал жить за границу. С Татьяной он общаться перестал и лишь изредка звонит дочери. Правда, на развод супруги пока подавать не спешат.
По материалам программы НТВ «Звезды сошлись»