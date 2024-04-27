Невестка Маргариты Тереховой Татьяна Найник рассказала о ее состоянии: «Улучшений ждать не приходится»

Состояние актрисы Маргариты Тереховой, известной по фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Зеркало», остается стабильным, но улучшений ожидать не приходится. Об этом сообщила невестка артистки, экс-солистка группы «ВИА ГРа» Татьяна Найник.

По словам Найник, врачи наблюдают за состоянием Тереховой, но оно остается неизменно плохим. Болезнь Альцгеймера прогрессирует, но актриса находится под постоянным присмотром сиделок и родных.