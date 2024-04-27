Агата Муцениеце об алиментах на детей от Павла Прилучного: «Радостного мало»

Агата Муцениеце обратилась в суд с требованием обязать Павла Прилучного выплачивать алименты на содержание двоих общих детей. Ранее Прилучный добровольно согласился выплачивать четверть своих доходов на содержание детей, однако позже перестал выполнять свои обязательства.

Судебное разбирательство длилось несколько месяцев. В итоге суд принял решение в пользу Муцениеце и обязал Прилучного выплачивать алименты.

Сама Агата Муцениеце выразила удовлетворение решением суда. В микроблоге она отметила, что это была «красивая победа», но добавила, что ей жаль, что пришлось обращаться в суд для решения вопроса о содержании детей.

К тому же, Агата Муцениеце упомянула о роли в процессе нынешней жены Павла Прилучного, актрисы Зепюр Брутян. Муцениеце дала понять, что Брутян помогала Прилучному снизить размер алиментов.

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