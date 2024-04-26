Прилучный намерен взять няню для сына от Брутян: «С нашей занятостью тяжело»

Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян стали родителями год назад. У пары в конце апреля прошлого года родился сын Микаэль. В недавнем интервью актер поделился, что они планируют нанять няню для малыша, так как оба они очень заняты работой.

«Думаем, скоро возьмем нянечку, потому что действительно с нашей занятостью тяжело», - поделился Павел Прилучный.

Как выясняется, все это время Павел Прилучный и Зепюр Брутян обходились без помощи няни. Молодым родителям помогали бабушки - мамы Зепюр и Павла.