Прилучный намерен взять няню для сына от Брутян: «С нашей занятостью тяжело»

Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян стали родителями год назад. У пары в конце апреля прошлого года родился сын Микаэль. В недавнем интервью актер поделился, что они планируют нанять няню для малыша, так как оба они очень заняты работой.
«Думаем, скоро возьмем нянечку, потому что действительно с нашей занятостью тяжело», - поделился Павел Прилучный.
Как выясняется, все это время Павел Прилучный и Зепюр Брутян обходились без помощи няни. Молодым родителям помогали бабушки - мамы Зепюр и Павла.
Зепюр Брутян с сыном Микаэлем и детьми Прилучного от Муцениеце. Фото: соцсети Павла Прилучного
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Павел Прилучный подчеркнул, что они с Зепюр Брутян очень благодарны бабушкам за помощь, но с их занятостью им все равно будет трудно справляться без дополнительной поддержки. Поэтому они рассматривают возможность найма няни, чтобы обеспечить своему сыну должный уход и внимание.
По материалам MK.RU