Актриса из «Уральских пельменей» Ксения Корнева вернулась к жениху: «Снимаю кольцо, когда посуду мою»

Актриса шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева получила предложение руки и сердца в новогоднюю ночь. Правда, через какое-то время звезда огорчила поклонников, сообщив, что рассталась с возлюбленным.

Но сейчас сложный период позади, пара воссоединилась. Ксения Корнева призналась, что теперь носит помолвочное кольцо, практически не снимая.

«Теперь снимаю кольцо, только когда посуду мою. Но до сих пор в шоке. Я вроде как свыклась с новым статусом, но ко мне это не клеится. Ну какая я невеста?!» - поделилась Ксения Корнева эмоциями накануне свадьбы.

Несмотря на то, что она уже приняла предложение и свыклась с мыслью о замужестве, ей все еще сложно поверить в реальность происходящего. Это вполне естественно для любого человека, который готовится к столь значительному событию.

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По материалам YouTube-шоу «Кто мы?!»