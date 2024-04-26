Бывший муж Безруковой Ливанов: «Самое страшное, что было в моей жизни — это опознание»

Известный актер, бывший муж Ирины Безруковой, Игорь Ливанов в ближайшую субботу, 27 апреля, станет гостем программы НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

В Сети уже появилось видео, анонсирующее программу. Судя по всему, разговор Леры Кудрявцевой и 70-летнего Игоря Ливанова получился очень тяжелым эмоционально. Лера Кудрявцева, сочувствуя своему гостю, плакала прямо перед камерой.

Игорь Ливанов пережил несколько трагедий за свою жизнь. Много лет назад в крушении поезда погибли жена и дочь Игоря Ливанова. В 2015-м году актер потерял сына от брака с Ириной Безруковой.

«Самое страшное, что было в моей жизни — это опознание», - рассказал Игорь Ливанов.

Игорь Ливанов признался, что до сих пор оплакивает своих детей.

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