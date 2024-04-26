Стас Михайлов высказался об Алле Пугачевой: «На воре и шапка горит»

Певец Стас Михайлов в канун своего юбилея высказался о недавней юбилярше Алле Пугачевой. Певице 15 апреля исполнилось 75 лет. В канун своего дня рождения Алла Пугачева публично отчитала Стаса Михайлова за его слова об уехавших из России артистов.

В своей речи Алла Борисовна назвала популярного у женщин исполнителя некрасивыми словами. Стас Михайлов дал понять, что на пожилую Примадонну он не в обиде. И слегка не понимает, почему именно Алла Пугачева на него ополчилась и так болезненно отреагировала, ведь в своем высказывании он ее имени даже не упоминал.

«Вообще ее не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает», - прокомментировал слова Пугачевой о себе Михайлов.

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Напомним, Стасу Михайлову 27 апреля исполнится 55 лет.

По материалам News.ru.