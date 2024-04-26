Михаил Казаков о встрече с Лизой Арзамасовой на съемках новых «Папиных дочек»: «Роскошно»

Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал в беседе с Teleprogramma.pro о съемках в проекте «Папины дочки. Новые». Показ второго сезона сериала только-только завершился на СТС. Поклонники под впечатлением и ждут воссоединения Галины Сергеевны, роль которой в сериале исполнила актриса Лиза Арзамасова, с ее названным женихом Полежайкиным.

Михаил Казаков поделился тем, как прошла его встреча с Лизой Арзамасовой после паузы в несколько лет.

«Роскошно, будто только вчера виделись», - отметил Михаил Казаков.

Казаков добавил, что отлично он пообщался и с Дарьей Мельниковой. В целом же, по его признанию, актеры сериала поддерживают теплые отношения. У них есть общий чат, где они поздравляют друг друга с днями рождений и просто общаются.

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