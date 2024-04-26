Друг Миро журналист Новиковский не верит в ее смерть: «Елена жива, у нее все прекрасно»

Друг известной блогерши Лены Миро, журналист Максим Новиковский считает, что сообщения ее смерти не соответствуют действительности. Новиковский назвал их вбросом и перечислил свои доводы в пользу того, что 42-летняя Лена Миро жива.

«Елена жива, у нее все прекрасно», - заявил в микроблоге Новиковский.

Он уверен, что Лена Миро не могла стать жертвой ДТП, поскольку почти не садилась за руль сама. Новиковский также напомнил, что Лена Миро поставила на паузу свой блог год назад, объявив, что уходит в отпуск. При этом были сообщения, что где-то в этот же период она впала в кому. По его же мнению, объявлять о закрытии соцсетей Лена Миро не стала бы. Скорее всего, она даже не была в больнице.

«Как человек, находящийся в коме, может закрыть свой блог и написать об этом, находясь при этом в коме?» - задался вопросом Новиковский.

По его мнению, слухи о смерти Лены Миро - это дело рук тех, кто желал ей зла. А таких людей было немало. Ведь Лена Миро всегда довольно жестко прохаживалась в своем блоге по звездам российского шоу-бизнеса первой величины.

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