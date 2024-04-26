Дочь Владимира Машкова Мария об отце: «Я очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет»

Мария Машкова, известная актриса и дочь артиста Владимира Машкова, в недавнем интервью сделала заявление, которое привлекло внимание общественности. Она сказала, что не может представить себе ситуацию, в которой она сама инициирует встречу со своим знаменитым отцом – Владимиром Машковым.

Мария Машкова отметила, что после долгих лет, в течение которых она сама стремилась к общению с отцом, сейчас она не испытывает такого желания.

«Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас – нет», - призналась Мария Машкова.

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Напомним, отношения Марии Машковой, которая уже много лет живет в США с детьми мужем, с ее отцом Владимиром Машковым ухудшились на фоне мировых событий.

По материалам MK.RU