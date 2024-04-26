Брутян рассказала, как удерживает рядом Прилучного: «Надо не уходить в быт»

Секреты успешных отношений между актрисой Зепюр Брутян и актером Павлом Прилучным заключаются в том, чтобы не погружаться полностью в бытовые проблемы и стараться удивлять своего партнера как можно чаще.

Пара считает, что важно проводить максимальное количество времени вдвоем, несмотря на то, что у них не так много свободного времени.

Зепюр Брутян рассказала, что делает для того, чтобы удержать рядом с собой такого мужчину, как Павел Прилучный, который пользуется огромной любовью поклонниц.

«Надо не уходить в быт и стараться удивлять своего близкого человека как можно чаще», - поделилась Зепюр Брутян.

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Брутян и Прилучный уделяют большое внимание романтике в отношениях. Они стараются устраивать свидания, ходить вместе в кино или театр, готовить друг другу сюрпризы и подарки без повода. Все это помогает поддерживать страсть и интерес в отношениях.

По материалам MK.RU