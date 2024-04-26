Брутян о сыне от Прилучного: «Мальчишка с характером растет, он упертый. Есть, в кого»

Сын актрисы Зепюр Брутян и актера Павла Прилучного, по словам мамы малыша, растет крепким и здоровым малышом. Несмотря на то, что мальчику только-только исполнится год, его характер уже проявляется в полной мере. Зепюр Брутян отмечает, что ее сын очень упрямый и настойчивый, и добавляет, что в этом он похож на своего отца.

«Мальчишка с характером растет, он упертый. Есть, в кого», - поделилась Зепюр Брутян.

Рождение ребенка стало важным событием в жизни Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Микаэль появился на свет в конце апреля 2023 года. Это первый ребенок для Зепюр и третий для Павла, у которого есть сын и дочь от брака с Агатой Муцениеце.

Зепюр Брутян активно делится фотографиями своего сына в социальных сетях, вызывая восхищение поклонников. Она также рассказывает о том, как проходит ее материнство, и делится советами с другими молодыми мамами.

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В целом, Зепюр Брутян и Павел Прилучный выглядят счастливыми родителями, и их сын, безусловно, является центром их мира.

По материалам MK.RU