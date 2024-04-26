Филиппу Киркорову назначен штраф в шесть тысяч рублей

Стало известно о нарушении, которое допустил поп-король российской сцены Филипп Киркоров. Оказывается, маэстро вовремя не оплатил штраф. В связи с этим Филипп Киркоров теперь будет оштрафован повторно.

Таганский суд Москвы вынес решение о взыскании с Филиппа Киркорова шести тысяч рублей в качестве наказания за неуплату предыдущего штрафа. Таким образом, Филипп Киркоров должен в казну 0,001 от стоимости своих концертных туфелек.

В чем конкретно провинился Филипп Бедросович, не уточняется. Но теперь ему придется раскошелиться на целых шесть тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, сейчас Филипп Киркоров делает ремонт в своем пентхаусе в центре Москвы. На реконструкцию пятисот с лишним квадратных метров жилья Филипп Киркоров потратил порядка 200 миллионов рублей.

По материалам телеграм-канала Mash