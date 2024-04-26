Виктория Боня сообщила, что ждет ребенка: «Уже не скрыть мой беременный живот»

Экс-участница «Дома-2», модель, телеведущая и светская львица Виктория Боня сообщила поклонникам радостную новость. В 44 года она готовится во второй раз стать мамой.
В доказательство Виктория Боня даже разместила видео, на котором, как она считает, у нее довольно сильно выпирает живот. Виктория Боня решила, что это отличный повод заявить о беременности.
«Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать. Как думаете, какой месяц?» - обратилась Вика Боня к подписчикам микроблога.
Виктория Боня показала округлившийся живот. Фото: скрин соцсети Вики Бони
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Подписчики Виктории Бони заметно оживились, заявив, что беременна она уже месяца четыре. Кто-то поспешил поздравить будущую маму, кто-то отнесся к ее заявлению с известной долей скепсиса. Публика сопоставляет факты и заявления Виктории Бони, и они не бьются с сообщением о беременности.