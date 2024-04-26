Виктория Боня сообщила, что ждет ребенка: «Уже не скрыть мой беременный живот»

Экс-участница «Дома-2», модель, телеведущая и светская львица Виктория Боня сообщила поклонникам радостную новость. В 44 года она готовится во второй раз стать мамой.

В доказательство Виктория Боня даже разместила видео, на котором, как она считает, у нее довольно сильно выпирает живот. Виктория Боня решила, что это отличный повод заявить о беременности.