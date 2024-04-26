Орбакайте появилась на публике с портретом Пугачевой: «Жизнь слишком хороша, чтобы грустить»

Певица и актриса Кристина Орбакайте в последнее время довольно редко размещает какой-либо контент в своем микроблоге. Но накануне сделала икслючение. Вероятно, ради того, чтобы похвастаться перед поклонниками своим новым нарядом.
Кристина Орбакайте поделилась видео, на котором запечатлена во время прогулки в парке. Кристина Орбакайте облачилась в зеленое платье по фигуре. В кадре она слегка пританцовывает под новый хит своей матери, певицы Аллы Пугачевой.
В какой-то момент камера показывает крупным планом принт на платье Кристины Орбакайте. Это - портрет самой Аллы Борисовны.
Кристина Орбакайте. Фото: кадр видео из соцсети Кристины Орбакайте
«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», - написала под видео Кристина Орбакайте.
Это строчки из новой песни Аллы Пугачевой, которую она презентовала в канун юбилея. Напомним, Примадонне 15 апреля исполнилось 75 лет.