Орбакайте появилась на публике с портретом Пугачевой: «Жизнь слишком хороша, чтобы грустить»

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Певица Кристина Орбакайте продемонстрировала необычный наряд.

Певица и актриса Кристина Орбакайте в последнее время довольно редко размещает какой-либо контент в своем микроблоге. Но накануне сделала икслючение. Вероятно, ради того, чтобы похвастаться перед поклонниками своим новым нарядом.

Кристина Орбакайте поделилась видео, на котором запечатлена во время прогулки в парке. Кристина Орбакайте облачилась в зеленое платье по фигуре. В кадре она слегка пританцовывает под новый хит своей матери, певицы Аллы Пугачевой.

В какой-то момент камера показывает крупным планом принт на платье Кристины Орбакайте. Это - портрет самой Аллы Борисовны.

Кристина Орбакайте. Фото: кадр видео из соцсети Кристины Орбакайте

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», - написала под видео Кристина Орбакайте.

Это строчки из новой песни Аллы Пугачевой, которую она презентовала в канун юбилея. Напомним, Примадонне 15 апреля исполнилось 75 лет.

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