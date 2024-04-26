Дочь певицы Славы Саша Морозова о сыне: «Он невероятно прикольный»

В семье известной певицы Славы произошло важное событие — маленькому внуку звезды Арсению не так давно исполнился год. По признанию дочери певицы Славы Саши Морозовой, именно это является главной новостью для всех.
Как рассказала Саша Морозова, ее сын растет очень любознательным и активным, уже умеет общаться и проявлять свой характер.
«У него много всего интересного происходит, он невероятно прикольный, он уже общается, показывает характер», - рассказала Саша Морозова о сыне.
Саша Морозова с сыном Арсением. Фото: соцсети Саши Морозовой
По словам Саши Морозовой, Арсений очень похож на своего отца, который отличается позитивным настроем и спокойствием. Сама же Саша характеризует себя как человека, склонного к рефлексии, что порой усложняет ей жизнь. Отец же мальчика более организован и уверен в себе.
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Саша Морозова добавила, что обожает проводить время со своим годовалым сыном.
По материалам MK.RU