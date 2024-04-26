Дочь певицы Славы Саша Морозова о сыне: «Он невероятно прикольный»

В семье известной певицы Славы произошло важное событие — маленькому внуку звезды Арсению не так давно исполнился год. По признанию дочери певицы Славы Саши Морозовой, именно это является главной новостью для всех.

Как рассказала Саша Морозова, ее сын растет очень любознательным и активным, уже умеет общаться и проявлять свой характер.